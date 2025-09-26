Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person
Bockhorn (ots)
Am Donnerstag, 25.09.2025, gegen 16.50 Uhr, fuhr eine 21-Jährige aus Zetel mit einem PKW Daimler die B437 von Bockhorn kommend in Richtung Neuenburg. Vor einer Baustelle bremste sie ihr Fahrzeug ab. Ein nachfolgender 56-Jähriger aus Varel in einem PKW VW erkannte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Dabei wurde eine 7-Jährige Mitfahrerin aus Zetel in dem PKW Daimler leicht verletzt.
