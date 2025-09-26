PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Bockhorn (ots)

Am Donnerstag, 25.09.2025, gegen 16.50 Uhr, fuhr eine 21-Jährige aus Zetel mit einem PKW Daimler die B437 von Bockhorn kommend in Richtung Neuenburg. Vor einer Baustelle bremste sie ihr Fahrzeug ab. Ein nachfolgender 56-Jähriger aus Varel in einem PKW VW erkannte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Dabei wurde eine 7-Jährige Mitfahrerin aus Zetel in dem PKW Daimler leicht verletzt.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
