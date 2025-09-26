Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden
Jever (ots)
Am Donnerstag, 25.09.2025, kam es gegen 10:42 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schloßstraße in Jever, bei dem ein 91-jähriger Fahrzeugführer beim rückwärts Ausparken das Gas- mit dem Bremspedal seines Pkw verstauschte. Dadurch wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt und ein hoher Sachschaden verursacht.
