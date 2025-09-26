PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Jever (ots)

Am Donnerstag, 25.09.2025, kam es gegen 10:42 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schloßstraße in Jever, bei dem ein 91-jähriger Fahrzeugführer beim rückwärts Ausparken das Gas- mit dem Bremspedal seines Pkw verstauschte. Dadurch wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt und ein hoher Sachschaden verursacht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 12:50

    POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Wangerland (ots) - Am Donnerstag, 25.09.2025, gegen 17:20 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Jever ein Kleinkraftrad auf der Fuhlrieger Allee im Wangerland. Dabei wurde festgestellt, dass der 16-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 12:49

    POL-WHV: Sachbeschädigung bei Kindertagesstätte

    Schortens (ots) - Im Zeitraum vom 24.09., 16 Uhr, bis 25.09.2025, 07:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum umfriedeten Außenbereich einer Kindertagesstätte in der Accumer Straße in Schortens und beschädigten eine dortige Gartenhütte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen. ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 07:38

    POL-WHV: Unfallflucht im Mühlenweg

    Wilhelmshaven (ots) - Am 23.09.25, zwischen 13.30 Uhr und 16.00 Uhr, kam es im Mühlenweg, Höhe Hausnummer 65, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein silberfarbener Opel vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck rechtsseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seiner Mitteilungspflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren