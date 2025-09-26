POL-WHV: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Wilhelmshaven (ots) - Am 23.09.25, zwischen 13.30 Uhr und 16.00 Uhr, kam es im Mühlenweg, Höhe Hausnummer 65, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein silberfarbener Opel vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck rechtsseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seiner Mitteilungspflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche ...

