Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis
Wangerland (ots)
Am Donnerstag, 25.09.2025, gegen 17:20 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Jever ein Kleinkraftrad auf der Fuhlrieger Allee im Wangerland. Dabei wurde festgestellt, dass der 16-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde die Weiterfahrt untersagt.
