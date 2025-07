Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 88-jähriger Fußgänger verstirbt im Krankenhaus

Nettetal-Leuth (ots)

In unserer Meldung 663 berichteten wir über einen Unfall, bei dem ein 88-jähriger Mann aus Leuth schwer verletzt wurde. Er war am 26. Juni mit seinem Rollator auf einer Zufahrt zu mehreren Mehrfamilienhäusern am Petershof in Leuth unterwegs, als er von einem Auto touchiert wurde und stürzte. Wie nun bekannt wurde, verstarb der Senior am frühen Donnerstagmorgen in einem Krankenhaus. /wg (730)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell