Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: August-Termine - Pedelec 65+ Seminar

Kreis Viersen (ots)

Nutzen Sie jetzt noch die Gelegenheit und sichern Sie sich einen der letzten Plätze für eines unserer kostenlosen Pedelec-65+-Seminare in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Viersen im Jahr 2025.

Immer mehr Menschen steigen aufs Pedelec - doch wer sicher fahren will, sollte die Regeln und Technik gut kennen. Das Pedelec-65+-Seminar bietet beides: Im Theorieteil erfahren Sie alles Wichtige zu neuen Verkehrsregeln und Verkehrszeichen. Danach geht's aufs eigene Pedelec: Mit Tipps der Polizei üben Sie sicheres Fahren, korrektes Bremsen und die richtige Nutzung der Unterstützungsstufen.

Die August Termine:

Niederkrüchten - Begegnungsstätte

Di., 12. August, 10 Uhr Mo., 18.August, 10 Uhr

Lobberich - Rhein-Maas-Berufskolleg

Mi., 13. August, 10 Uhr Di., 19. August, 10 Uhr

Kempen - Rhein-Maas-Berufskolleg Altbau, Raum 21 Mi., 27. August, 14 Uhr

Viersen - VHS-Zentrum, Raum 109

Mi., 27. August, 14 Uhr

Die Teilnahme an den Seminaren ist kostenlos. Eine Anmeldung ist ganz bequem online über die Webseite der Volkshochschule Viersen möglich. Besuchen Sie einfach https://www.kreis-viersen-vhs.de und geben Sie in der Suche das Stichwort "Pedelec" ein, um alle verfügbaren Termine anzuzeigen und sich anzumelden. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Sicherheit im Umgang mit dem Pedelec zu erhöhen und gleichzeitig mehr Freude an der Fahrt zu gewinnen! Für weitere Informationen und Rückfragen steht Ihnen die Kreispolizeibehörde Viersen gerne zur Verfügung. /jk (728)

