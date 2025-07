POL-VIE: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Viersen (ots) - Am Montagnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in der Bachstraße in Viersen. Dort befand sich ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Er konnte gegen 16:30 Uhr mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos gesichert werden. /jk (724) Rückfragen bitte an: Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen Telefon: 02162/377-1191 ...

