Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mann wird von SEK festgenommen

Viersen (ots)

Am Montagnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz in der Bachstraße in Viersen. Dort befand sich ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Er konnte gegen 16:30 Uhr mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos gesichert werden. /jk (724)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell