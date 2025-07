Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 88-Jährige erliegt schweren Verletzungen nach Unfall

Viersen-Süchteln/ Grefrath (ots)

Am Donnerstag, 10. Juli, wurde eine 88-jährige Krankenstuhlfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter an der Stadtgrenze zwischen Süchteln und Grefrath gegen 19:50 Uhr lebensgefährlich verletzt. Wir berichteten darüber in unserer Meldung 701. Die Frau erlag nun am Montagabend, 21. Juli, in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. /jk (729)

