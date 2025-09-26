Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Sachbeschädigung bei Kindertagesstätte
Schortens (ots)
Im Zeitraum vom 24.09., 16 Uhr, bis 25.09.2025, 07:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum umfriedeten Außenbereich einer Kindertagesstätte in der Accumer Straße in Schortens und beschädigten eine dortige Gartenhütte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.
