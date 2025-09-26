Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person
Varel (ots)
Am Donnerstag, 25.09.2025, gegen 16.30 Uhr befuhr eine 89-Jährige aus Varel mit ihrem Fahrrad die Nebbsallee. In Höhe Marienlustgarten stürzte sie alleinbeteiligt auf die Fahrbahn. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr, wo sie von einem entgegenkommenden PKW BMW einer 74-Jährigen aus Varel erfasst wurde. Die 89-Jährige wurde mit leichten Verletzungen einem Krankenhaus zugeführt.
