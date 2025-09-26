POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Wangerland (ots) - Eine 65-jährige Frau war am Donnerstag, den 25.09.2025, gegen 10 Uhr, in einem Supermarkt in der Heinrich-Steinberg-Straße in Hohenkirchen einkaufen. Nachdem sie ihre Einkäufe verstaut hatte, bemerkte sie, dass sie ihr Portemonnaie auf der Ablagefläche hinter dem Kassenbereich vergessen hatte. Sie kehrte sofort in den Markt zurück, das Portemonnaie war jedoch bereits verschwunden. Darin befanden ...

