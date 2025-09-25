PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 24.09.2025 gegen 15:35 Uhr befuhr eine 41-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VGV Wittlich-Land mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 141 von Salmtal kommend in Richtung Wittlich.

Hier erkannte sie das Abbiegevorhaben einer vorausfahrenden 19-jährigen Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen zu spät und konnte auf der regennassen Straße aufgrund von einsetzendem Aquaplaning und zu geringem Sicherheitsabstand nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei beide Fahrzeuge mittelschwer beschädigt wurden, aber fahrbereit blieben. Die 19-Jährige im vorausfahrenden Fahrzeug wurde durch die Kollision leicht verletzt.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

