POL-PDWIL: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Zell (ots)

Am 24.09.2025 ereignete sich gegen 13.50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K63 zwischen Reil und Kröv. In einer scharfen Kurve begegneten sich zwei Fahrzeuge und stießen seitlich zusammen. Vor dem Fahrzeug welches in Richtung Reil fuhr, befand sich ein Motorradfahrer, welcher eventuell als Zeuge in Betracht kommt. Dieser wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Zell zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542-9867-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

