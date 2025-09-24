Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

B50 Oberweis - Bitburg (ots)

Am 23.09.2025 zwischen 21:20 Uhr und 21:30 Uhr konnte ein roter Opel Astra auf der Bundesstraße 50 zwischen Oberweis und Bitburg festgestellt werden. Dieser setzte wiederholt zu einem Überholmanöver an und gefährdete so den entgegenkommenden Verkehr erheblich. Ein entgegenkommender PKW musste vermutlich stark abbremsen, um einem frontalen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizeiinspektion Bitburg bittet mögliche Zeugen und insbesondere den entgegengekommenen Fahrzeugführer darum, sich auf der hiesigen Dienststelle zu melden.

