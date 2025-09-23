PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einem Bagger

Esch bei Jünkerath (ots)

In dem Zeitraum von Montag, dem 22.09.2025 gegen 20:00 Uhr und Dienstag, dem 23.09.2025 gegen 09:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines Baggers in der Hauptstraße in Esch. Bislang unbekannte Täter verstopften den Dieseltank des Baggers mit Taschentüchern und Dreck. Dabei entsteht ein Sachschaden von etwa 8.000EUR.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer: +496551 9420 oder unter der E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

