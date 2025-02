Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Folgemeldung: Polizei ermittelt nach Verdacht der gefährlichen Körperverletzung - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck.

Nachdem es am 03.02.25 in der Brandenbaumer Landstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, bei der ein 52-jähriger Mann durch einen Stich in den Oberkörper verletzt wurde, nahm die Polizei am Freitag (07.02.25) einen Tatverdächtigen fest. Dieser befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Am Freitagmorgen konnte ein 18-jähriger in einer Wohnung im Lübecker Stadtteil St. Gertrud durch Einsatzkräfte widerstandslos festgenommen werden. Intensive Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des jungen Mannes, der nun im Verdacht steht, für die Tat verantwortlich zu sein. Im Anschluss an die Festnahme stellte die Lübecker Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Lübeck einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Noch am Freitagnachmittag erfolgte die Vorführung beim zuständigen Ermittlungsrichter. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft an. Daraufhin wurde der 18 Jahre alte Mann einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Die weiteren Ermittlungen dauern indes an und werden von der Bezirkskriminalinspektion Lübeck geführt.

