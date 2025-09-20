PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Motorradfahrern

Maring-Noviand (ots)

Am Samstag, dem 20.09.2025 wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 14:46 Uhr und gegen 17:14 Uhr über jeweils einen Motorradunfall auf der L47 in Maring-Noviand informiert. Dabei befuhren beide Motorradfahrer die L 47 von Osann-Monzel kommend in Fahrtrichtung Mülheim. Aufgrund von dortigen Bodenwellen im Asphalt kamen beide Motorradfahrer, an der gleichen Stelle zum Sturz. Weitere Verkehrsteilnehmer waren am Unfallgeschehen nicht beteiligt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Einer der beiden Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der andere wurde beim Sturz, bedingt durch die getragene Schutzkleidung, augenscheinlich nicht verletzt. Durch die Straßenmeisterei wurde mithilfe entsprechender Beschilderung auf die Straßengegebenheiten aufmerksam gemacht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

