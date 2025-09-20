Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Waxweiler (ots)

Am Samstag, 20.09.2025, kam es gegen 15.30 Uhr, zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L 12 zwische Waxweiler und Heilhausen.

Nach ersten Ermittlungen kam ein Motorradfahrer in einer Kurve nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem landwirtschaftlichen Gespann im Gegenverkehr. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen von Ersthelfern, Polizei und Rettungsdienst verstarb der 56-jährige Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen noch an der Unfallstelle.

Die Straße ist noch bis ca. 19 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell