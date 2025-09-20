PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang
  • Bild-Infos
  • Download

Waxweiler (ots)

Am Samstag, 20.09.2025, kam es gegen 15.30 Uhr, zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der L 12 zwische Waxweiler und Heilhausen.

Nach ersten Ermittlungen kam ein Motorradfahrer in einer Kurve nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem landwirtschaftlichen Gespann im Gegenverkehr. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen von Ersthelfern, Polizei und Rettungsdienst verstarb der 56-jährige Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen noch an der Unfallstelle.

Die Straße ist noch bis ca. 19 Uhr zur Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 14:23

    POL-PDWIL: Zeugen gesucht - Lkw streift Hauswand und flüchtet

    Traben-Trarbach (ots) - Am Donnerstag, den 18.09.25, gegen 13.10 Uhr, ereignete sich in der Poststraße ein Verkehrsunfall. Ein Lkw mit Containeraufbau stieß im Vorbeifahren gegen den Erker eines Gebäudes, wodurch Teile des Mauerwerks auf den Gehweg fielen. Der Fahrer des Lkw soll nach Zeugenangaben noch angehalten haben, bevor er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei Traben-Trarbach sucht nach ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 11:41

    POL-PDWIL: Zeugen gesucht- Verkehrsunfallflucht in Daun

    Daun (ots) - Daun: Am Mittwoch, 17.09.2025 gegen 10:50 Uhr wurde ein ordnungsgemäß auf dem Parkplatz in der Leopoldstraße Höhe Hausnummer 2 geparkter Pkw im Heckbereich linksseitig beschädigt. Offenbar wurde der Schaden durch ein ein-oder ausparkendes Fahrzeug verursacht. Dieses entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise bitte an die PI Daun. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren