Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Kundenwagen aus Werkstatt gestohlen, Hinweise erbeten

Achern (ots)

Bislang Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Autowerkstatt in der Neulandstraße eingebrochen und haben neben wenig Münzgeld einen Kundenwagen gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die kriminelle Aktion zwischen 3:30 Uhr und 4 Uhr. Hierbei wurde ein weißer BMW X5 mit Originalschlüssel mit darin befindlichen Ausweisdokumenten entwendet. Der Wert des PS-starken Autos beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib des Fahrzeugs werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei erbeten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell