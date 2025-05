POL-OG: Friesenheim, Oberweier - Mägen vollgeschlagen

Offenburg (ots) - Am Montagabend, gegen 21:10 Uhr, soll es in der Ödsbacher Straße zu einer sogenannten "exhibitionistischen Handlung" gekommen sein. Eine 48-jährige Frau lief auf dem Verbindungsweg von der Ödsbacher Straße in Richtung Rench/"Sausteg" am Friedhof entlang, als ihr ein Mann auffiel, der mit heruntergelassener Hose und hochgeschobenem Oberteil auf einer Parkbank saß. Während die Frau an dem Mann ...

