Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Exhibitionist

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Montagabend, gegen 21:10 Uhr, soll es in der Ödsbacher Straße zu einer sogenannten "exhibitionistischen Handlung" gekommen sein. Eine 48-jährige Frau lief auf dem Verbindungsweg von der Ödsbacher Straße in Richtung Rench/"Sausteg" am Friedhof entlang, als ihr ein Mann auffiel, der mit heruntergelassener Hose und hochgeschobenem Oberteil auf einer Parkbank saß. Während die Frau an dem Mann vorbeilief, führte dieser sexuelle Handlungen an sich durch. Nach Angaben der Frau sind noch mindestens vier weitere Personen an dem masturbierenden Mann vorbeigelaufen. Der Exhibitionist wird mit grauen Haaren und einem leichten Bart beschrieben. Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können oder diesen ebenfalls bemerkt haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07841/7066-0 bei der Polizei zu melden. /vo

