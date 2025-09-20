Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Bernkastel-Kues/OT Wehlen (ots)

Am Samstag, den 20.09.2025, wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues über eine Beschädigung eines Blumenbeetes an der Einmündung der Hauptstraße zur Brückenstraße in Bernkastel-Kues/Ortsteil Wehlen informiert. Die Ermittlungen ergaben, dass dies bereits am 18.09.2025 entstanden sein könnte. Dem Anschein nach befuhr ein Verkehrsteilnehmer, u.U. ein größeres Fahrzeug wie Bus, Traktor oder LKW, die Hauptstraße in Wehlen und folgte der Vorfahrstraße in die Brückenstraße. Hierbei touchierte dieses die steinerne Einfassung eines rechtsseitig gelegenen Blumenbeetes, welche dadurch einen Schaden nahm. Am Unfallort konnten Teile einer Beleuchtung sichergestellt werden, die vom unfallverursachenden Fahrzeug stammen dürften. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der 06531 95270 mit der Polizei in Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell