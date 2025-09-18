POL-PDWIL: Illegale Entsorgung von Abfall in Büdesheim

Winterspelt (ots) - In der Nacht von Freitag den 12.09.2025 auf Samstag den 13.09.2025, im Zeitraum von 20:40 Uhr bis ca. 13 Uhr am folgenden Tag, ist es in 54616 Winterspelt, im Bereich der Straße Im Kaleneck 8, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Durch eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug wurde ein VW Polo an der linken Vorderseite stark beschädigt. Aufgrund der am VW Polo festgestellten blauen Lackspuren ...

mehr