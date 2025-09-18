PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht! - Verkehrsunfallflucht Winterspelt

Winterspelt (ots)

In der Nacht von Freitag den 12.09.2025 auf Samstag den 13.09.2025, im Zeitraum von 20:40 Uhr bis ca. 13 Uhr am folgenden Tag, ist es in 54616 Winterspelt, im Bereich der Straße Im Kaleneck 8, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Durch eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug wurde ein VW Polo an der linken Vorderseite stark beschädigt. Aufgrund der am VW Polo festgestellten blauen Lackspuren dürfte es sich bei dem Tatfahrzeug um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter 06551/9420 oder unter der Emailadresse: pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

