POL-PDWIL: Zeugen gesucht! - Verkehrsunfallflucht in Prüm

Prüm (ots)

Am Abend des 15.09.2025 im Zeitraum von 18:10 Uhr bis 18:30 Uhr ist es auf dem DM-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Aus bisher unbekannten Gründen wurde ein VW Touran hinter dem linken Hinterreifen durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter 06551-9420 oder unter der Emailadresse: pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

