Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall in Wittlich

Wittlich (ots)

Verkehrsunfall in Wittlich

Am Montag, den 22.09.2025, kam es gegen 19:40 Uhr an der Einmündung Kurfürstenstraße/ Altricher Weg zu einem Verkehrsunfall mit einem weißen und einem grauen PKW. Hierbei wurde von einem der genannten Unfallbeteiligten die Rot zeigende Lichtzeichenanlage missachtet. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Tel.: 06571-9260, in Verbindung zu setzen.

------------------------------------------------------------

Polizeiinspektion Wittlich

Jürgen Bastgen, PHK Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon: 06571/926-0 Fax: 06571/926-150 piwittlich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell