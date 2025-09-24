PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Erstmeldung Verkehrsunfall zwischen Tarben-Trarbach und Enkirch

Traben-Trarbach (ots)

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B53 zwischen Traben-Trarbach und Enkirch muss die B53 für einen längeren Zeitraum gesperrt werden. Von Traben-Trarbach aus wird nach Starkenburg und Kövenig, von Enkirch aus in umgekehrter Richtung umgeleitet. Sobald weitere Infos vorliegen, wird der Bericht aktualisiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
PI Zell

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

