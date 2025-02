Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Dachstuhlbrand an zwei Einfamilienhäusern nach auslösendem Gewächshausbrand in 66625 Nohfelden-Eisen

66625 Nohfelden (ots)

Am 16.02.2025 ging gegen 08:00 Uhr die Mitteilung über ein Brandgeschehen in der Hunsrückstraße in Nohfelden-Eisen bei der Polizeiinspektion Nordsaarland ein. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Dachstühle von zwei angebauten Einfamilienhäusern (Doppelhaushälften) in Vollbrand standen. Zudem war ein Gewächshaus, welches im Garten stand komplett niedergebrannt. Im Laufe des Einsatzes waren weit über 100 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Notfallseelsorge und Gemeinde zugange. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Gebäude erlitten hingegen starke Schäden und sind derzeit unbewohnbar. Die Brandörtlichkeiten sind aktuell polizeilich versiegelt und werden am 17.02.2025 von Spezialisten der Spurensicherung und des Branddezernates untersucht. Durch das Einsatzgeschehen kam es zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen und einer entsprechenden Öffentlichkeitswirksamkeit.

