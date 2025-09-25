PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Wittlich (ots)

Am 24.09.2025 zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr hatte eine 30-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der Stadt Wittlich ihren Personenkraftwagen, einen VW Passat in der Farbe grün auf dem Parkplatz des Einkaufzentrums in der Friedrichstraße in Wittlich abgestellt.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug der Geschädigten und beschädigte dieses.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben.

Etwaige Zeugenhinweise dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter Telefonnummer 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 20:17

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

    Zell (ots) - Am 24.09.2025 ereignete sich gegen 13.50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K63 zwischen Reil und Kröv. In einer scharfen Kurve begegneten sich zwei Fahrzeuge und stießen seitlich zusammen. Vor dem Fahrzeug welches in Richtung Reil fuhr, befand sich ein Motorradfahrer, welcher eventuell als Zeuge in Betracht kommt. Dieser wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Zell zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 14:01

    POL-PDWIL: Erstmeldung Verkehrsunfall zwischen Tarben-Trarbach und Enkirch

    Traben-Trarbach (ots) - Nach einem Frontalzusammenstoß auf der B53 zwischen Traben-Trarbach und Enkirch muss die B53 für einen längeren Zeitraum gesperrt werden. Von Traben-Trarbach aus wird nach Starkenburg und Kövenig, von Enkirch aus in umgekehrter Richtung umgeleitet. Sobald weitere Infos vorliegen, wird der Bericht aktualisiert. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren