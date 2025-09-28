Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 26.09.2025 bis 28.09.2025

Wilhelmshaven (ots)

Raubdelikte

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00.50 Uhr, schlug ein amtsbekannter 23 jähriger Mann einem 18 Jährigen im Kurpark ohne Vorankündigung mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend entwendete der Täter aus dem Rucksack des Opfers eine Flasche Whiskey. Der Beschuldigte konnte nach der Tatausführung fußläufig in eine unbekannte Richtung flüchten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02.00 Uhr, wurde das 42 jährige Opfer in der Peterstraße von zwei Personen angesprochen. Diese baten um Zigaretten. Nachdem die beiden Täter keine Zigaretten bekamen, wurde das Opfer zu Boden gedrückt und das Handy sowie die Geldbörse entwendet. Beide Täter waren ca.170 bis 180 cm groß und sprachen mit starkem südländischen Akzent. Der erste Täter trug eine schwarze Jacke, eine dunkle, vermutlich schwarze, Hose, hatte keinen Bart und trug eine medizinische Maske im Gesicht. Der zweite Täter trug vermutlich ebenfalls eine dunkle Hose, eine weiße Jacke mit Applikationen und hatte einen Dreitagebart.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04421/942-115 zu melden!

Kellereinbrüche

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Bremer Straße drei Keller aufgebrochen und diverse Gegenstände entwendet. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass ein amtsbekannter Täter (29 Jahre alt) dafür verantwortlich gewesen sein soll. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

Verkehrsunfall mit Trunkenheit/Trunkenheit im Verkehr

Am Freitagnachmittag, gegen 13.25 Uhr, befuhr ein 53 jähriger Fahrzeugführer die Weserstraße in Richtung Westen. In Höhe der Einmündung zur Jadeallee fuhr er aus Unachtsamkeit auf den Geschädigten auf, der dadurch leicht verletzt wurde. Beim Unfallverursacher konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,23 Promille gemessen werden. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf den Unfallverursacher kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 04.30 Uhr, wurde durch die Polizei ein 25 jähriger ukrainischer Pkw-Fahrer kontrolliert, der die Grenzstraße befuhr. Ein freiwilliger Test am Alcomaten ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,06 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Auch dieser Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, da ihm diese schon zuvor gerichtlich entzogen worden war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell