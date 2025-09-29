PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am Sonntag (28.09.2025), gegen 15:00 Uhr, kam es auf der B 437 in Fahrtrichtung Neuenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Frau aus Bockhorn beabsichtigte mit ihrem Pkw Opel nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw Ford eines 64-jährigen Varelers. Im weiteren Verlauf wurde zudem der Pkw eines 33-jährigen Varelers beschädigt, der sich direkt hinter der Opel-Fahrerin befand. Die 46-jährige Fahrzeugführerin sowie der 64-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 11:13

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag (17.09.2025), zwischen 17:25 Uhr und 17:36 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Mühlenweg zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein schwarzer VW vermutlich durch das Vorbeischieben eines Einkaufswagens an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seiner gesetzlichen Mitteilungspflicht nachzukommen. Die ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 12:25

    POL-WHV: Presse PK Jever ESD: 26.09.2025 - 28.09.2025 (11 Uhr)

    Wilhelmshaven (ots) - Freitag: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Schortens Am Freitagnachmittag (26.09.2025), gegen 14:15 Uhr, konnte durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein Kleinkraftrad auf der Alten Bundesstraße festgestellt werden. Im Rahmen der Nachfahrt konnte festgestellt werden, dass dieses mit circa 45 km/h im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurde. In der nachfolgenden Verkehrskontrolle konnte der 17-jährige ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 08:55

    POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 26.09.2025-28.09.2025

    Wilhelmshaven (ots) - Varel - Versuchter Diebstahl aus Kajütboot In der Zeit vom 25.09.2025, 18:30 Uhr, bis zum 27.09.2025, 15:30 Uhr, wurde die Schiebetür eines Kajütbootes am Vareler Hafen gewaltsam geöffnet und es wurde versucht die verbaute Batterie zu entwenden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren