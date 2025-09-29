Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn
Bockhorn (ots)
Am Sonntag (28.09.2025), gegen 15:00 Uhr, kam es auf der B 437 in Fahrtrichtung Neuenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Frau aus Bockhorn beabsichtigte mit ihrem Pkw Opel nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw Ford eines 64-jährigen Varelers. Im weiteren Verlauf wurde zudem der Pkw eines 33-jährigen Varelers beschädigt, der sich direkt hinter der Opel-Fahrerin befand. Die 46-jährige Fahrzeugführerin sowie der 64-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt.
