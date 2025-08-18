PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten Jugendlichen aus Plau am See - Polizei bittet um Mithilfe

Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) (ots)

Die Polizei in Plau am See sucht seit dem 17.08.2025 nach einer 16-jährigen sowie einem dem 15-jährigen Jugendlichen. Beide Personen seien zuletzt gegen 17:30 Uhr an der Wohnanschrift des Jungen in Plau gesehen worden und seither unbekannten Aufenthaltes. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten führten, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Die vermisste Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

   - 1,66m groß, schlanke Statur
   - lange braune Haare mit zwei blonden Strähnen im Stirnbereich
   - bekleidet sei sie mit einer schwarz-weißen Jacke, grauen Jeans 
     und einem schwarzen T-Shirt mit Aufdruck "I Love my Boyfriend"

Der vermisste Jugendliche kann wie folgt beschrieben werden:

   - 1,80m groß, schlanke Statur
   - kurze braune Haare
   - bekleidet sei er mit einem roten T-Shirt mit Puma-Logo, einer 
     schwarzen Jogginghose sowie schwarzen Sportschuhen der Marke 
     Puma

Weitere Informationen sowie auch Fotos der vermissten Jugendlichen können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Fahndungen/Fahndungen-nach-Personen/?id=213468&processor=processor.sa.pressemitteilung

Hinweise sind möglichst umgehend und telefonisch an das Polizeirevier Plau am See unter 038735/8370 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

