Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fehlalarm bei Sparkasse

Lindhorst (ots)

[mue]In den frühen Morgenstunden des 11.10.2025 um 01:33 Uhr wird bei der Sparkasse in der Bahnhofstraße in Lindhorst der Einbruchalarm ausgelöst. Durch die umgehend aus Stadthagen und Bad Nenndorf entsendeten Funkstreifenwagen können vor Ort jedoch keine Einbrecher festgestellt werden. Ursächlich für die Alarmauslösung war eine Gruppe Jugendlicher, die nach eigenen Angaben vor der Tür zur Sparkasse gerangelt hätten, wobei einer der Jungen gegen die Tür gestoßen sei. Die Verursacher erwartet eine Kostenrechnung für den Einsatz.

