Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(svk)Am Freitag, den 10.10.2025 im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr kommt es auf dem Parkplatz "Am Weseranger" zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchiert mit seinem Pkw beim Rangieren den dort ordnungsgemäß geparkten Citroën C4 des Geschädigten. Anschließend entfernt er sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 05751-9646-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Rinteln
Pressestelle
Hasphurtweg 3
31737 Rinteln
Telefon: 05751/9646-0
E-Mail: poststelle@pk-rinteln.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

