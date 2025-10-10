PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Steyerberg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 10:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 38 in Steyerberg, im Bereich der Straße Sehnsen, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer geriet leicht auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein 22-jähriger Fahrer eines VW Polo aus Uchte ausweichen musste und dabei gegen einen Leitpfosten stieß. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am Polo entstand Sachschaden unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der Tel. 05761/90200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
