Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Steyerberg (ots)

(Gav) Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 10:30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 38 in Steyerberg, im Bereich der Straße Sehnsen, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer geriet leicht auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein 22-jähriger Fahrer eines VW Polo aus Uchte ausweichen musste und dabei gegen einen Leitpfosten stieß. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am Polo entstand Sachschaden unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der Tel. 05761/90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell