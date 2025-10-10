Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vorfahrtsmissachtung führt zu Unfall

Landesbergen (ots)

(Gav) Am Donnerstag, 09.10.2025, gegen 16:35 Uhr, kam es in Landesbergen zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.

Ein 70-jähriger Fahrer eines Renault Zoe aus Landesbergen missachtete an einer Kreuzung auf einem Wirtschaftsweg die Vorfahrt eines 46-jährigen Volvo-Fahrers aus Linsburg, der die Straße "Heidhausen" in Richtung Leese befuhr.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen und wurden dabei so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Volvo-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell