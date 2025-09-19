POL-OE: Verletzter Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Kirchhundem (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen (18. September) versucht, in ein Einfamilienhaus an der "Albaumer Straße" einzubrechen. Die Täter haben zwischen 6 Uhr und 12:30 Uhr mit einem Hebelwerkzeug sowohl an der Haustür, als auch an der Tür zu einem Wohnanhänger, welcher auf dem Grundstück abgestellt war, Schäden verursacht. Dabei gelang es ihnen jedoch in beiden Fällen nicht, in das Innere ...

