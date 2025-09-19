PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzter Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Olpe (ots)

Olpe. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 19.09.2025 gegen 16.00 Uhr im Bereich Olpe, Thieringhausen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein neunjähriges Kind mit seinem Fahrrad einen Verbindungsweg in Richtung der Straße "Zur Stockert". Dort kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem querenden Pkw eines 67 Jährigen. Das Kind verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Leitstelle Olpe
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

