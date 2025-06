Polizei Düren

POL-DN: Stark alkoholisiert mit dem PKW auf Sattelzug aufgefahren

Düren (ots)

Zwei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich Montag (16.06.2025) gegen 12:55 Uhr auf der B56 in Höhe der Autobahnauffahrt ereignete. Bei dem Unfallfahrer, der schwerverletzt wurde konnten deutliche Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt werden. Der Beifahrer wurde ebenfalls leicht verletzt. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Baesweiler war am gestrigen Mittag gemeinsam mit seinem 29-jährigen Beifahrer auf der B56 aus Richtung Düren kommend in Richtung Jülich unterwegs. An der rotlichtzeigenden Ampel in Höhe der Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Köln touchierte er zunächst einen wartenden Sattelzug eine 46-jährigen Ukrainers, verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte schließlich mit einem ebenfalls wartenden Sattelzug eines 58-jährigen Fahrers aus Rumänien. Durch den Zusammenstoß wurde der Frontbereich des PKW komplett zerstört und beide Insassen verletzt. Der Fahrzeugführer, bei dem noch vor Ort starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt wurde, wurde zur stationären Behandlung einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Eine Blutprobe wurde angeordnet und er Führerschein beschlagnahmt. Der leichtverletzte Beifahrer wurde ebenfalls zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden wird auf ca. 13.000 Euro geschätzt. Ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer wurde eingeleitet.

