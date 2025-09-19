Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruchsversuch in Würdinghausen

Kirchhundem (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen (18. September) versucht, in ein Einfamilienhaus an der "Albaumer Straße" einzubrechen. Die Täter haben zwischen 6 Uhr und 12:30 Uhr mit einem Hebelwerkzeug sowohl an der Haustür, als auch an der Tür zu einem Wohnanhänger, welcher auf dem Grundstück abgestellt war, Schäden verursacht. Dabei gelang es ihnen jedoch in beiden Fällen nicht, in das Innere zu gelangen. Als möglich wird derzeit auch angesehen, dass die Einbrecher während der Tatausführung durch den Hund im Haus verschreckt wurden und von ihrer Tat abgelassen haben. Allerdings verursachten sie durch ihre Hebelversuche Sachschäden im mittleren dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell