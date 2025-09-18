POL-OE: Einbruch in Pizzeria

Kirchhundem (ots) - In Würdinghausen drangen Unbekannte in eine Garage am "Selbecker Weg" ein. Durch eine Videoaufnahme konnte die Tatzeit auf die Nacht zu Montag (15. September) kurz nach Mitternacht eingegrenzt werden. Eine männlich Person - bekleidet mit einem Kapuzenpullover und Kappe - hatte sich gegen 00:20 Uhr von der Kamera ablichten lassen. Eine nähere Beschreibung dieser Person liegt derzeit noch nicht vor. ...

