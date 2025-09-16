Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecs aus Garage gestohlen

Kirchhundem (ots)

In Würdinghausen drangen Unbekannte in eine Garage am "Selbecker Weg" ein. Durch eine Videoaufnahme konnte die Tatzeit auf die Nacht zu Montag (15. September) kurz nach Mitternacht eingegrenzt werden. Eine männlich Person - bekleidet mit einem Kapuzenpullover und Kappe - hatte sich gegen 00:20 Uhr von der Kamera ablichten lassen. Eine nähere Beschreibung dieser Person liegt derzeit noch nicht vor. Aus der Garage wurden zwei hochwertige Pedelecs entwendet. Hierbei handelte es sich um ein rotes Rad der Marke KTM (Typ Prowler Elite) und ein weiteres rotes Bike der Marke KTM (Typ Macina Prowler Elite). Beide Pedelecs hatten jeweils einen Wert im mittleren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

