Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec in Oberveischede gestohlen

Olpe (ots)

Unbekannte drangen zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag (14./15. September) in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Im Eck" ein. Hieraus entwendeten sie ein weißes Pedelec der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid One 44 Pro 800. Dafür demontierten die Täter auch ein Treppengeländer, an dem das Fahrrad mit einem Faltschloss gesichert war. Das Bike hatte einen Wert im mittleren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

