POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Unfall in Attendorn

Lennestadt (ots) - Am Sonntag (14. September) kam es um 14:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bilstein. Auf der B55 war es vor einer Ampel zu einem Auffahrunfall gekommen, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 27-Jähriger mit seinem Auto auf das Fahrzeug eines 21-Jährigen aufgefahren, als dieser vor der roten Ampel stand. Durch den Zusammenstoß wurden auch zwei weitere Autos ...

mehr