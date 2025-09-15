POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Unfall in Attendorn
Attendorn (ots)
Am Freitag ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Ostwall". Ein 91-Jähriger war aus einem geparkten Auto ausgestiegen und auf die Fahrbahn getreten. Dabei stieß er mit dem vorbeifahrenden Kleintransporter eines 34-Jährigen zusammen. Der 91-Jährige wurde nach erster Einschätzung leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Kleintransporter entstand kein sichtbarer Schaden
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell