POL-OE: Autofahrer leicht verletzt
Lennestadt (ots)
Ein 79-jähriger Autofahrer hatte am Freitag (12. September) auf der Kölner Straße in Grevenbrück aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr über die Gegenfahrspur hinweg nach Links auf einen Gehweg und kollidierte dort meiner Straßenlaterne. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An Auto und Straßenlaterne entstanden erhebliche Schäden, die insgesamt auf einen unteren fünfstelligen Eurobereich geschätzt wurden.
