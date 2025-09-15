PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hochwertiges Auto entwendet

Attendorn (ots)

Unbekannte haben zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (11./12. September) in Attendorn ein Auto gestohlen. Der graue Range Rover war in einer Grundstückseinfahrt an der Straße "Vogelsang" abgestellt und hatte einen Wert im sechsstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

