POL-OE: Hochwertiges Auto entwendet
Attendorn (ots)
Unbekannte haben zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (11./12. September) in Attendorn ein Auto gestohlen. Der graue Range Rover war in einer Grundstückseinfahrt an der Straße "Vogelsang" abgestellt und hatte einen Wert im sechsstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen
