Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebe in Sakristei

Drolshagen (ots)

Unbekannte Täter sind in die Sakristei der Kapelle eines Seniorenheimes an der "Gerberstraße" eingedrungen. Sie verschafften sich am Samstag (13. September) zwischen 9:30 Uhr und 15:00 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten. In der Sakristei wurde ein Tresor geöffnet und Bargeld im dreistelligen Eurobereich gestohlen. Außerdem fehlten ein Mikrofon mit Ständer und ein Schlüsselbund. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

