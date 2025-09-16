POL-OE: Diebe in Sakristei

Attendorn (ots) - Am Freitag ereignete sich gegen 11:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Ostwall". Ein 91-Jähriger war aus einem geparkten Auto ausgestiegen und auf die Fahrbahn getreten. Dabei stieß er mit dem vorbeifahrenden Kleintransporter eines 34-Jährigen zusammen. Der 91-Jährige wurde nach erster Einschätzung leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An ...

