Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher wollten in Handwerksbetrieb einsteigen

Olpe (ots)

Am Montagabend (15. September) lösten unbekannte Täter gegen 21:40 Uhr die Alarmanlage an einem Bedachungsbetrieb an der "Olper Hütte" aus. Offenbar hatten die Täter versucht, gewaltsam in die Räumlichkeiten der Firma einzubrechen. Zeugen hatten gegen 19 Uhr einen dunklen PKW mit polnischem Kennzeichen vor dem Objekt festgestellt. Es soll sich dabei um ein älteres Auto gehandelt haben. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer im Alter zwischen 30 und 35 Jahren. Angaben über Marke und Typ des Autos liegen derzeit nicht vor. Ob die Beobachtung jedoch im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch steht, wird nun in den weiteren Ermittlungen zu klären sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

