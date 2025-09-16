Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstahl aus Rohbau in Welschen Ennest

Kirchhundem (ots)

Polizeibeamte der Polizeiwache Lennestadt nahmen am Montag (15.September) eine Anzeige im "Johannesweg" auf. Unbekannte Täter hatten sich zwischen Donnerstagnachmittag (11. September) und dem Montagmorgen Zutritt zu einem Rohbau verschafft. Aus der Baustelle wurden zum Teil noch eingepackte Elektrobauteile entwendet. Andere Bauteile wurden aus Sicherungskästen demontiert und ebenfalls gestohlen. Abschließende Angaben über den Wert der Beute liegen derzeit noch nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

