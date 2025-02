Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke; Roter Hyundai zerkratzt: Zeugen gesucht! und Hausbesitzer störten Einbrecher

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Roter Hyundai zerkratzt: Zeugen gesucht! - Nidderau / Ostheim

(cb) Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte ein unbekannter Täter einen roten Hyundai, der in der Eisenbahnstraße (20er Hausnummern) abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag und Mittwoch, 13.30 Uhr. Am roten Kleinwagen mit MKK-Kennzeichen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro. Die Beamten der Polizeistation Hanau II haben die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bitten unter der Rufnummer 06181 19010-0 um Zeugenhinweise.

2. Einbrecher durchwühlten sämtliche Schubladen und Schränke - Schöneck / Büdesheim

(cb) Bei ihrer Rückkehr in ihr Haus am Donnerstagabend musste eine Hausbesitzerin feststellen, dass bislang Unbekannte eingedrungen und sämtliche Räume des Hauses nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Die Frau verließ gegen 13 Uhr das Einfamilienhaus in der Spechtstraße (10er Hausnummern) und kehrte gegen 23 Uhr zurück. Hier stellte sie fest, dass die Einbrecher die Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten und so ins Innere des Hauses gelangten. Hierbei richteten diese einen Sachschaden von etwa 250 Euro an. Im Inneren des Hauses durchwühlten die Einbrecher anschließend sämtliche Schränke und Schubladen und hinterließen ein Chaos. Derzeit liegen noch keine Informationen zum Diebesgut vor. Das Einbruchkommissariat in Hanau hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Hausbesitzer störten Einbrecher - Langenselbold

(cb) Zwei Einbrecher waren gerade im Inneren eines Hauses an der Anschrift "Buchbergblick" (40er Hausnummern) zugange, als die Besitzer nach Hause kamen und die beiden Langfinger störten. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die beiden Ganoven am Donnerstag, gegen 18.50 Uhr, über ein aufgehebeltes Fenster in das Einfamilienhaus. Gerade als diese die Räume nach Wertgegenständen durchsuchten, kehrten die Hausbesitzer zurück, woraufhin die beiden zwischen 20 und 30 Jahre alten Männer, die beide dunkel gekleidet waren, flüchteten. Einer der beiden Unbekannten hatte kurze dunkelblonde Haare und sein Komplize hatte kurze dunkle Haare. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.500 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Offenbach 20.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell