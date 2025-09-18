Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer ohne Führerschein und mit positivem Drogentest

Olpe (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer fiel Beamten der Polizeiwache Olpe am späten Mittwochabend (17. September) im Industriegebiet Biebickerhagen auf. Der Mann hatte mit seinem Fahrzeug gegen 23 Uhr die "Raiffeisenstraße" befahren, als die Polizisten ihn anhalten wollten. Der Mann lenkte sein Fahrzeug zunächst auf einen Parkplatz, sprang dann aus seinem Auto und flüchtete in ein Gebüsch. Bei der Nacheile konnte er jedoch von den Polizeibeamten angetroffen werden. Er hatte sich unter einem LKW-Anhänger versteckt. Die Ordnungshüter stellten dann auch schnell fest, warum der 37-Jährige die Flucht ergriffen hatte: Er war offenbar nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis! Außerdem ergaben sich Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum bei dem Fahrzeugführer hindeuteten. Nachdem ein Drogentest vor Ort den Verdacht erhärtete, wurde der Mann zur Polizeiwache gebracht. Hier wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und eine Anzeige aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell