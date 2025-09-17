Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hoher Sachschaden für Bauhof

Finnentrop (ots)

Am vergangenen Wochenende (12. bis 15. September) kam es zu einer Reihe von Sachbeschädigungen auf dem Betriebsgelände des gemeindlichen Bauhofs in Bamenohl. Am Montagmorgen bemerkten Mitarbeitende, dass an insgesamt drei Anhängern und einem LKW Elektrokabel durchtrennt worden waren. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Als möglicher Tatzeitraum kommt nach Ansicht der Beschäftigten vorrangig der Samstagmorgen (9 Uhr bis 13 Uhr) in Betracht. Während dieser Zeit wurde auf dem Betriebsgelände eine Altholzentsorgung angeboten. Hierdurch war das Zugangstor geöffnet und es befand sich eine große Anzahl an Personen auf dem Gelände. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

