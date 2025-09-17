PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hoher Sachschaden für Bauhof

Finnentrop (ots)

Am vergangenen Wochenende (12. bis 15. September) kam es zu einer Reihe von Sachbeschädigungen auf dem Betriebsgelände des gemeindlichen Bauhofs in Bamenohl. Am Montagmorgen bemerkten Mitarbeitende, dass an insgesamt drei Anhängern und einem LKW Elektrokabel durchtrennt worden waren. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Als möglicher Tatzeitraum kommt nach Ansicht der Beschäftigten vorrangig der Samstagmorgen (9 Uhr bis 13 Uhr) in Betracht. Während dieser Zeit wurde auf dem Betriebsgelände eine Altholzentsorgung angeboten. Hierdurch war das Zugangstor geöffnet und es befand sich eine große Anzahl an Personen auf dem Gelände. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 08:52

    POL-OE: Pedelecs aus Garage gestohlen

    Kirchhundem (ots) - In Würdinghausen drangen Unbekannte in eine Garage am "Selbecker Weg" ein. Durch eine Videoaufnahme konnte die Tatzeit auf die Nacht zu Montag (15. September) kurz nach Mitternacht eingegrenzt werden. Eine männlich Person - bekleidet mit einem Kapuzenpullover und Kappe - hatte sich gegen 00:20 Uhr von der Kamera ablichten lassen. Eine nähere Beschreibung dieser Person liegt derzeit noch nicht vor. ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:52

    POL-OE: Diebstahl aus Rohbau in Welschen Ennest

    Kirchhundem (ots) - Polizeibeamte der Polizeiwache Lennestadt nahmen am Montag (15.September) eine Anzeige im "Johannesweg" auf. Unbekannte Täter hatten sich zwischen Donnerstagnachmittag (11. September) und dem Montagmorgen Zutritt zu einem Rohbau verschafft. Aus der Baustelle wurden zum Teil noch eingepackte Elektrobauteile entwendet. Andere Bauteile wurden aus Sicherungskästen demontiert und ebenfalls gestohlen. ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 08:51

    POL-OE: Pedelec in Oberveischede gestohlen

    Olpe (ots) - Unbekannte drangen zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag (14./15. September) in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Im Eck" ein. Hieraus entwendeten sie ein weißes Pedelec der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid One 44 Pro 800. Dafür demontierten die Täter auch ein Treppengeländer, an dem das Fahrrad mit einem Faltschloss gesichert war. Das Bike hatte einen Wert im mittleren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren